В правительстве Молдавии новые министры, Додон не против

Кишинёв, , 15:19 — REGNUM Лидер правящей Демпартии Молдавии Владимир Плахотнюк объявил о перестановках в правительстве. Как передает корреспондент ИА REGNUM, новым министром здравоохранения, труда и соцзащиты станет экс-кандидат в мэры Кишинева Сильвия Раду, а минсельхоз возглавит Николай Чубук, до сих пор возглавлявший Агентство по поддержке сельского хозяйства. Два отправленный в отставку министра — Светлана Чеботарь и Ливиу Волконович — проработали в своих должностях менее года.

Премьер-министр Павле Филип сообщил, что уже обсудил перестановки в правительстве с президентом Игорем Додоном, и проблем с назначениями не возникнет. Сам Додон подтвердил, что не станет блокировать назначения, хотя считает, что правительство надо сменить целиком. «Но этом будет после парламентских выборов», — добавил он.

Как сообщило ИА REGNUM, правящая Демпартия Молдавии ранее заявила о смене курса с «проевропейского» на «промолдавский» и о перестановках в правительстве, чтобы соответствовать новым задачам.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил о планах создать после парламентских выборов «промолдавскую» правящую коалицию. Один из лидеров Партии социалистов, депутат Владимир Цуркан уточнил, что такая коалиция может быть создана с Демпартией, которая рассорилась с Западом из-за отмены результатов выборов мэра Кишинева, на которых победил оппозиционер Андрей Нэстасе. Социалисты и Додон также отказались от идеи денонсировать или изменить Соглашение об ассоциации с ЕС.

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