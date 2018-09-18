Правительства Москвы и Тверской области продолжат сотрудничество – Руденя

Москва, , 15:18 — REGNUM Сотрудничество Москвы и Тверской области имеет большие перспективы. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, заявил губернатор Игорь Руденя по итогам церемонии вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина. Инаугурация состоялась в московском парке «Зарядье» 18 сентября. На ней присутствовал президент России Владимир Путин, а также руководители органов государственной власти, главы ряда российских регионов, депутаты столичного парламента, представители ветеранских и общественных организаций, известные российские деятели культуры, искусства и спорта. В числе гостей был также и губернатор Тверской области: регион и Москва активно сотрудничают в последние годы в самых разных сферах — в рамках соглашения, подписанного глава регионов 13 апреля 2016 года.

«Наши приоритеты — совместное развитие транспортной и логистической инфраструктуры. Это, прежде всего, автомобильные дороги, водный транспорт, железнодорожное сообщение. И, конечно, экономическое развитие. У нас есть территории, которые могли бы предоставить площадки для строительства производственных мощностей. Уверен, наше сотрудничество имеет большие перспективы», — сказал Игорь Руденя.

Приоритетным тверской губернатор также назвал и взаимодействие в экологической сфере — на реконструкцию очистных сооружений в Конаково и посёлке Радченко Конаковского района до 2020 года заложено более 508 млн рублей. Завершить работы в Радченко предполагается в 2019 году, в Конаково — в 2020-м. В марте этого года при участии Игоря Рудени был заключен контракт на поставку 23 электропоездов «Иволга», произведенных на Тверском вагонзаводе, Центральной пригородной пассажирской компании. Сумма контракта — более 11,7 млрд рублей. Жители Москвы и Подмосковья являются частными гостями Тверской области: здесь разработаны федеральные маршруты по главным туристским объектам. Одним из успешных проектов стал «Усадебный экспресс»: в его рамках организована доставка туристов из Москвы в Тверь и обратно на «Ласточке». В 2017 году при финансовой поддержке Москвы была проведена масштабная ремонтная кампания на основных магистралях Твери. Столичные подрядчики привели в порядок около 14 км дорожного полотна: от площади Гагарина до микрорайона Мигалово, а также от Нового моста до железнодорожного вокзала.