В Волгограде предлагают не менять спикера гордумы

Волгоград, , 15:15 — REGNUM «Единая Россия», забравшая по итогам выборов в гордуму Волгограда большинство мандатов, выдвинула на пост главы гордумы Андрея Косолапова. О результатах голосования на партийной конференции 18 сентября сообщила пресс-служба регионального отделения партии.

«Важным вопросом XXX Региональной конференции стало определение кандидатуры от «Единой России» на должность председателя Волгоградской городской думы. Большинством голосов делегатов принято решение рекомендовать на этот пост Андрея Владимировича Косолапова», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщила пресс-служба гордумы, спикера парламента Волгограда депутаты выберут на заседании 19 сентября. Также на первом заседании будет избран глава Волгограда. Напомним, с 2014 года этот пост занимал Андрей Косолапов. Он также осуществлял общее руководство думой. Также депутаты решат, кто станет заместителем главы горсовета, и сформируют комитеты.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам выборов в Волгоградскую городскую думу, которые состоялись 9 сентября, представители партии «Единая Россия» заняли 30 мест из 36. Всего в думу прошли четыре партии. КПРФ и ЛДПР досталось по два мандата, «Справедливая Россия» представлена одним депутатом. Также в думу прошел один самовыдвиженец.

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