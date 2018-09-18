Раздор в Демократической партии Италии: «нам нужен психиатр»

Рим, , 15:12 — REGNUM Руководителям бывшей правящей Демократической партии Италии в очередной раз не удалось договориться о том, кто станет новым лидером партии и как должна измениться ее программа, сообщает Italia Oggi во вторник, 18 сентября.

Экс-министр экономического развития Карло Календа после очередного раунда переговоров, который состоялся за ужином в понедельник, 17 сентября, заявил, что «партия заслуживает вымирания», а «единственный генеральный секретарь, которого следовало бы выдвигать, это секретарь ассоциации психиатров».

Участие во встрече за ужином принимали и два бывших премьер-министра страны от демократов — Маттео Ренци и Паоло Джентилиони. По словам Календы, партии не стоит участвовать в выборах в Европарламент в мае 2019 года, вместо этого нужно создать «республиканский фронт», который «сметет партию руководителей, который интересуются лишь распределением пирога».

Демократическая партия Италии проиграла парламентские выборы в марте 2018 года, набрав лишь 18,7% голосов и лишившись власти, которой она обладала с 2013 года. За 10 лет, в сравнении с выборами 2008 года, демократы потеряли половину своих избирателей — за них проголосовали 6 миллионов человек вместо 12 миллионов.

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Социологические опросы показывают, что поддержка партии продолжает снижаться и после ее перехода в оппозицию — беспрецедентный для Италии факт. Наблюдатели отмечают, что настойчивый «еврооптимизм» демократов вкупе с их близостью к крупному бизнесу, поддержкой нелегальной миграции и внутренними конфликтами двигает их в направлении прямо противоположном интересам итальянских избирателей.