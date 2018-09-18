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Противник экс-мэра Ярославля: Ему надо переосмыслить жизнь и покаяться

Политика

Отказ в помиловании бывшему мэру депутат Госдумы Илья Осипов считает законным

Противник экс-мэра Ярославля: Ему надо переосмыслить жизнь и покаяться
Иллюстрация: Илья Осипов
Илья Осипов

Ярославль, 18 сентября 2018, 15:09 — REGNUM  Депутат Госдумы России от Ярославской области Илья Осипов считает, что Владимир Путин и губернатор Дмитрий Миронов действовали на основании закона, отказывая в помиловании Евгению Урлашову. Об этом Осипов рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Во время работы мэром Ярославля Евгений Урлашов неоднократно критиковал Илью Осипова, который тогда возглавлял «Единую Россию» в регионе.

Наверное, Евгению Робертовичу и его адвокатам нужно из этого сделать какие-то выводы и изменить свою стратегию. Тем более что он какой-то социальной опасности не представляет. Поэтому надо переосмыслить свою жизнь, свои действия и как-то начать с чистого листа. Он еще достаточно молод. Наказание подразумевает не только взыскание за содеянное, но и возможность осознания и покаяния, если уж не исправления. Но это их разряда нравственных вещей», — считает Илья Осипов.

Осипов считает, что губернатор и президент, отказывая в помиловании, действовали строго на основании закона.

Читайте ранее в этом сюжете: Соратник экс-мэра Ярославля: Урлашов опасен, потому и не помилован

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