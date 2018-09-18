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Киев: мы всегда выполняем свои обязательства перед кредиторами

Политика

Украина пять раз начинала кредитные программы с МВФ и ни одну из них так и не выполнила

Киев, 18 сентября 2018, 15:08 — REGNUM  Украина всегда выполняет свои обязательства перед кредиторами, заявил министр экономического развития и торговли Украиной Степан Кубив, сообщает 18 сентября УНИАН.

По его словам, Киев ведет «позитивные» переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении следующего кредита. Кубив отметил, что Украина «всегда выполняет» свои обязательства в договоренностях, которые нужны для «отстаивания интересов государства».

Напомним, что Украина с 1994 по 2013 год начинала пять кредитных программ с МВФ, однако ни одну из них Киев, «выполняющий свои обязательства», так и не завершил. В 2015 году Киев заключил договор с МВФ о получении $17,5 млрд до 2019 года, однако на сегодня Украина смогла получить только $8,7 млрд.

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Украина и МВФ
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