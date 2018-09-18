Посла РФ не удивил отказ Швейцарии аккредитовать дипломатов

Берн, , 15:06 — REGNUM Российский посол в Швейцарии Сергей Гармонин призвал не раздувать дипломатический скандал из-за ужесточения условий аккредитации для дипломатов из РФ. Отказы являются для диппредставительств обычной практикой, заявил он.

По словам дипломата, иногда российская или швейцарская сторона отклоняет ту или иную кандидатуру на замещение вакантной должности в дипмиссиях. Ничего экстраординарного в этом нет.

«Это обычная практика в отношениях между практически всеми странами», — сказал Гармонин РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября Швейцария ужесточила правила аккредитации для российских дипломатов. Это вызвано якобы нелегальной активностью российских разведслужб.

В МИД России опровергли сообщения о нарастающей активности российских спецслужб и обвинили швейцарскую сторону в нагнетании «шпионской» истерии.

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