Неонацист Корчинский пригрозил украинской журналистке

Киев, , 15:06 — REGNUM Главарь радикальной украинской националистической организации «Братство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Корчинский опубликовал в своем Facebook пост с угрозами в адрес журналистки телеканала NewsOne, которую ранее избили националисты.

По его словам, в том случае, если в результате обращения журналистки Дарьи Билеры в полицию кто-то из неонацистов «Братства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пострадает, члены организации будут мстить девушке. По словам Корчинского, он сам опасается националистов указанной организации, поскольку «они безжалостны».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября украинские неонацисты вышли на митинг возле здания генеральной прокуратуры Украины (ГПУ). Отмечалось, что протестующие требуют уволить генпрокурора Украины Юрия Луценко за то, что ГПУ передала России украинского неонациста Тимура Тумгоева.

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