Комитет ГД поддержал отчёт об исполнении федерального бюджета за 2017 год

Москва, , 15:57 — REGNUM Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять правительственный отчет об исполнении федерального бюджета в 2017 году, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

По уточненным данным правительства РФ, доходы федерального бюджета в 2017 году составили 15,08 трлн рублей. Показатель оказался выше ранее запланированного на 369 млрд рублей. При этом порядка 60% поступлений в госказну составили ненефтегазовые доходы — их уровень в 2017 году достиг 9,1 трлн рублей.

Расходы госсметы достигли 16,4 трлн рублей.

«Почти половина из них — 40% — была направлена на социальную защиту и поддержку граждан РФ», — рассказал в ходе заседания комитета Госдумы первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов.

Таким образом, дефицит федерального бюджета составил 1,4% ВВП, однако по плану он должен был составить 2,5% ВВП.

По словам Силуанова, снизить дефицит госбюджета удалось за счет роста доходов от продажи нефти и газа. В частности, цена одного барреля нефти марки Urals в 2017 году оказалась выше расчетной и составила 53 доллара. При этом, напомнил Силуанов, 2017 год был первым для действия так называемого бюджетного правила, когда все дополнительные доходы от цены барреля нефти выше 40 долларов, уходили в Фонд национального благосостояния (ФНБ). По итогам 2017 года, в фонд ушло порядка 829 млрд рублей.

«Бюджетное правило позволило нам стабилизировать курс в диапазоне 14% всего, в то время как цены на нефть колебались в размере 90%», — отметил Силуанов.

Кроме того, правительство также отметило положительную тенденцию в исполнении региональных бюджетов. Так, например, росли темпы роста основных налогов. Таким образом, 38 регионов завершили 2017 год с бюджетным профицитом — это на 11 регионов больше, чем годом ранее.

Помимо этого, долг субъектов РФ перед федеральным бюджетом в 2017 году снизился на 1,6% ВВП. Таких показателей удалось достичь за счет реструктуризацию задолженности по бюджетным кредитам и продлении срока возврата кредитов на семь лет.

Счётная палата также поддержала принятие отчета об исполнении федерального бюджета за 2017 год. Между тем, как отметил глава Счётной палаты Алексей Кудрин, объем выявленных нарушений в федеральном бюджете 2017 года составил 547,3 млрд рублей, что в 2,2 раза ниже, чем годом ранее. При этом нарушения в части нецелевого использования бюджетных средств, по оценкам Кудрина, составили всего 134 млн рублей. Ещё в 2016 году этот показатель достигал 2,8 млрд рублей.

В целом, отметил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), Счетная палата предоставила очень серьёзный и подробный доклад по исполнению госбюджета в 2017 году. Выявленные аудиторами проблемы правительство и депутаты учтут при формировании госбюджета на 2019−2021 годы.

«Доклад Счётной палаты показал, что есть огромные резервы в самом бюджете. Назывались цифры, связанные с федеральной инвестиционной программой — это объекты, которые строятся за счёт средств федерального бюджета во всех регионах страны. Очень много уходит на незавершенное строительство, когда деньги просто пропадают. У нас, к сожалению, большие проблемы, связанные с проведением госзакупок. Эти резервы, безусловно, должны быть учтены», — отметил Макаров.

Депутаты рассмотрят отчет на пленарном заседании Госдумы 27 сентября.