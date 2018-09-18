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Израиль выразил сожаление в связи с гибелью Ил-20 в Сирии

Политика

Самолет-разведчик Ил-20, рухнувший 17 сентября в Средиземное море, был сбит ракетой комплекса С-200 сирийских ПВО

Тель-Авив, 18 сентября 2018, 15:00 — REGNUM  Израиль скорбит в связи с гибелью находившихся на борту российского самолета Ил-20 военных. Об этом говорится в заявлении израильской стороны, обнародованном на странице в соцсети Twitter.

«Израиль скорбит по поводу гибели членов экипажа российского самолёта, который был сбит вчера вечером (17 сентября) в результате удара средств сирийских ПВО», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что самолет-разведчик Ил-20, рухнувший 17 сентября в Средиземное море, был сбит ракетой комплекса С-200 сирийских ПВО. В результате инцидента погибли 14 военных.

При этом в военном ведомстве отметили, что российсий самолет под удар «подставили» израильские F-16, атаковавшие промышленные объекты в сирийской провинции Латакия.

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Гибель самолёта-разведчика российской армии ИЛ-20 в Сирии
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