Депутат Госдумы РФ назвал «адекватный ответ» Израилю за сбитый Ил-20

Москва, , 15:01 — REGNUM России следует обозначить свои интересы в Сирии так же, как это делает Израиль, считает член комитета по международным делам Госдумы Алексей Журавлев. Об этом он заявил 18 сентября, выступая в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Депутат выразил уверенность, что ВКС РФ знали о том, что израильтяне наносят в этом месте удар, поскольку все события разворачивались в пределах видимости у нашей базы в Латакии.

«Что значит «адекватный ответ» на войне? Пальцем погрозим опять? Как бы сейчас Израиль поступил? Адекватный ответ — любое приближение военных целей ближе определенного сектора будет сбиваться. Пускай попробуют приблизиться! И туда надо ставить наши новейшие комплексы, С-500, а не С-200. Адекватность в данном случае означает не то, что мы также спрячемся за израильский самолет и что-то сделаем, а четко и ясно обозначим свои интересы. Израиль их обозначает, он их и не скрывает», — заявил Журавлев.

Напомним, в ночь на 18 сентября самолет-разведчик ВКС РФ Ил-20 был сбит в провинции Латакия. На борту находились 15 военнослужащих РФ. Как отметили в Минобороны РФ, к удару средств ПВО Сирии подвели израильские летчики, совершавшие атаку в данном секторе и использовавшие самолет в качестве прикрытия.