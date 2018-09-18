Выборы губернатора Орловской области просят проверить на легитимность

Орел, , 14:55 — REGNUM Депутат Орловского облсовета, бывший кандидат в губернаторы Орловской области Виталий Рыбаков сообщил об обращении в администрацию президента с просьбой проверить легитимность выборов 9 сентября в регионе. Заявление он сделал 18 сентября на пресс-конференции.

«Те, кто понимает, что нас в очередной раз обманули, обратились в администрацию президента с просьбой провести проверку легитимности прошедших 9 сентября выборов. Бутафорская избирательная кампания дает нечестный результат выборов», — цитируют Рыбакова «Орловские новости».

Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Орловской области состоялись 9 сентября. Явка на выборах составила 57,77%. Всего на должность претендовали пять кандидатов: врио губернатора Андрей Клычков, выдвинутый КПРФ, набрал более 83,5% избирателей. Руслан Перелыгин получил 4,84% голосов, Евгений Алехин — 3,99%, Андрей Куцын — 2,91%, Елена Крачнакова — 2,78% голосов избирателей. Свою кандидатуру для участия в выборах изначально выдвинул и Виталий Рыбаков, которого местные наблюдатели называли одним из основных возможных конкурентов Клычкова. Однако он не предоставил документы на регистрацию, а журналистам сообщил об отказе участвовать в выборах: по его заявлению, ему мешали пройти муниципальный фильтр. Тогда же он заявил о намерении направить жалобу в ЦИК.

Об этом: Кандидат в губернаторы Орловской области готовит жалобу в ЦИК

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