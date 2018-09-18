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Новый иракский спикер направился в Басру

Политика

Причиной визита стали массовые беспорядки, бушевавшие несколько месяцев

Басра, Ирак, 18 сентября 2018, 14:56 — REGNUM  Новый спикер иракского парламента Мохаммед аль-Халбуси прибыл в Басру для встречи с местными чиновниками, сообщает 18 сентября Anadolu.

Причиной визита стали недавние акции протеста, продолжавшиеся в течение последних двух месяцев.

Напомним, начиная с 9 июля 2018 года один из богатейших иракских городов был охвачен массовыми акциями протеста. Манифестанты требовали доступа к чистой питьевой воде, создания рабочих мест, а также обуздания коррупции.

В ходе столкновений с сотрудниками правопорядка погибли несколько протестующих, многие пострадали.

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