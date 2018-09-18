Новый глава департамента и старые крыши: главное в Курганской области

Марина Перова, , 16:43 — REGNUM

В Курганской области на минувшей неделе, с 10 по 16 сентября, меняли чиновников, наказывали за взятки и халатность, готовились к зиме, боролись с разрушением школьных зданий и успокаивали «взбунтовавшихся» родителей дошкольников.

Курган станет одноглавым?

Зауральская дума 12 сентября рассмотрела законопроект, согласно которому в областном центре останется один руководитель вместо действующих двух. Напомним, что сегодня Курганом управляют глава города — председатель муниципальной думы Сергей Руденко и руководитель администрации Андрей Потапов. Предлагается оставить одного мэра, который возглавит администрацию. Его будет избирать городская дума из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

Выборы единого главы Кургана планируется провести после избрания нового состава городской думы 8 сентября 2019 года.

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Отставки и назначения

17 сентября губернатор области Алексей Кокорин представил коллегам нового и.о. директора департамента экономразвития Константина Ермакова. Глава региона отрекомендовал его как опытного и надежного человека, который «справится с поставленными перед ведомством задачами». До этого Ермаков был первым замом начальника областного финуправления. До него в кресле директора департамента также был и.о. — Сергей Токарев. Он был назначен на эту должность 27 июля после того, как его начальник, бывший глава департамента и замгубернатора Сергей Ч., оказался под домашним арестом.

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Напомнило о себе еще одно громкое дело, связанное с чиновничеством: 11 сентября региональная прокуратура объявила о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего главного налоговика Зауралья Владимира Р. Зампрокурора утвердил обвинительное заключение. Как писало ранее ИА REGNUM, экс-глава регионального УФНС арестован. По версии следствия, он обещал покровительство ценой в 3 млн рублей курганскому застройщику, которого привлекла к ответственности налоговая, но получить, как считает следствие, успел только 500 тыс. Кроме этого он, как считает следствие, проездил по маршруту Курган-Тюмень почти 400 тыс. рублей, пользуясь служебным транспортом, который заправлял за счет бюджета. Напомним, что Р. свою вину отрицает.

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На минувшей неделе расстались с должностями еще несколько чиновников чуть менее высокого ранга: два заместителя директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, занимавшие места начальника управления охраны окружающей среды и начальника управления водного хозяйства и недропользования. Поводом к отставкам стало загрязнение уникальных лечебных озёр Курганской области: памятники природы утопают в несанкционированных свалках. Чиновники на сообщения о нарушениях никак не отреагировали, ситуацию не исправили.

Горы мусора, реки отходов

Напомним, что незаконные свалки бытовых отходов выросли на берегах озёр Медвежье в Петуховском районе, Горькое в Звериноголовском районе, Горькое-Узково в Куртамышском, Горькое-Кривинское в Макушинском и Горькое-Виктория в Щучанском районе. В прокуратуре уточнили, что образование таких свалок «относится к наиболее существенным нарушениям, которые могут привести к уничтожению охраняемых объектов и утрате ценности территорий, на которых они расположены».

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Проблема экологии и охраны окружающей среды стоит в регионе довольно остро. Так, «мусорная» проблема недавно обсуждалась на уровне Минприроды РФ, где местные власти пытались договориться об увеличении сроков хранения твердых бытовых отходов. С жидкими также дела обстоят не очень: в Кургане собрали целое совещание, поскольку город буквально тонет в канализационных нечистотах. На весь Курган есть только одна законная точка приёма жидких бытовых отходов (ЖБО). Этим пользуются нелегалы в качестве оправдания: они сливают жидкие бытовые отходы в люки теплотрасс, ливневой канализации и в водоемы, чтобы не везти их через весь город и не платить за прием. Извлекаемая из этого выгода значительно превышает сумму штрафов, поэтому способов борьбы с нарушителями без пересмотра системы наказания практически не видят. Число последних катастрофически растет. Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2018 году провели 56 рейдов и составили 38 протоколов о нарушениях в сфере работы с ЖБО, тогда как в 2017 году за аналогичный период в городе выявили десять нарушителей.

Однако есть и добрые новости

На одном из крупнейших водохранилищ Зауралья — Куртамышском — завершили капитальный ремонт. Это позволило обезопасить 290 человек и предотвратить возможный ущерб от аварии гидротехнических сооружений, который составил бы 111,860 млн рублей. На работы ушло более 26 млн рублей. Практически все средства — свыше 25 млн — выделил федеральный бюджет: проект удалось провести по программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 — 2020 годах». Как уточнили в департаменте природных ресурсов Курганской области, на эти деньги «отремонтировали земляную плотину, паводковый водосброс, донный водоотвод, эксплуатационный и служебный мостики. Плотину укрепили плитами. Заменили восемь затворов на водосбросе».

Попасть в программу Куртамышу удалось благодаря удачно составленному и успешно защищённому проекту. Теперь на очереди Шадринский район: там нуждаются в капитальном ремонте комплексы гидротехнических сооружений на реке Канаш у села Агапино и реке Барнева у села Красная Звезда. Региональное правительство даже решило добавить денег на разработку проекта: 11 сентября власти утвердили допсоглашение о субсидии, увеличив средства на разработку проектно-сметной документации до 3,2 млн рублей (на 823 тысячи рублей больше первоначальной суммы).

Довольно удачно в регионе сложилась ситуация с программой «Устойчивое развитие сельских территорий»: благодаря экономии на аукционах удалось включить в нее дополнительные объекты. Решение принято 11 сентября. На высвободившиеся средства федерального бюджета газифицируют деревни Фрунзе и Просвет в Шадринском районе и реконструируют систему водоснабжения в селе Петропавловское Катайского района. Как отметил директор департамента агропромышленного комплекса Сергей Пугин, всего в рамках программы планируют построить «66 км разводящих газовых сетей, 11 км водопровода, 1600 кв. метров плоскостных спортивных сооружений и один офис врача общей практики. А также обустроить площадку под компактную жилищную застройку в селе Мальцево Шадринского района, реализовать семь проектов местных инициатив, улучшить жилищные условия 69 сельских семей».

Мечта об импортозамещении

В целом экономическая ситуация в регионе, как всегда, не очень, хотя власти стараются показывать бодрый темп работы — недавно обсуждали привлечение инвестиций, а теперь утвердили план по импортозамещению, составленный в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития РФ. В пресс-службе областного правительства подчеркнули: «Главная цель документа — повышение конкурентоспособности производимых на территории региона товаров и услуг за счет координации действий органов исполнительной власти и местного самоуправления, направленных на организацию и развитие таких производств».

Достигать целей хотят привлечением инвестиций в производство импортозамещающей продукции, а также развитием малого и среднего предпринимательства. Регион будет отдавать предпочтение производству лекарств, пищевых продуктов, электрооборудования, транспорта и таким отраслям, как металлургия и сельское хозяйство.

Здравоохранение

Пока свои доходы не выросли, выручает помощь федерального бюджета. На прошедшей неделе стало известно, что в 2018 году Курганская область получит дотацию в 86,1 млн рублей на укрепление материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений. Софинансирование из средств региона составит 6,5 млн рублей: соглашение с Министерством здравоохранения РФ утвердили 11 сентября. На полученные деньги приобретут аппараты УЗИ, электрокардиографы и другое оборудование для 17 центральных районных больниц, областной детской клинической больницы имени Красного Креста и Курганской детской поликлиники.

Экономят на детях

Пока в региональном правительстве говорят о привлечении средств на здравоохранение и ремонт образовательных учреждений, в зауральских селах бунтуют родители: в целях экономии средств малокомплектные детские сады присоединяют к более крупным соседям из других населенных пунктов, а то и вовсе к школам. Так можно не тратить деньги на зарплаты заведующим и обновление материально-технической базы учреждений. Как писало ранее ИА REGNUM, с протестом выступили жители Юргамышского района, притом в одном из сёл недовольных родителей поддержали местные депутаты. В ответ специалисты департамента образования и науки Курганской области заявили, что «образовательный процесс не пострадает, ведь дети остаются в тех же условиях, в тех же садиках, только без заведующего, который не отвечает за обучение детей, а занимается хозяйственной частью».

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Напомним, в целях экономии бюджета Курганская область с 2005 только количество школ сократила более чем в два раза: вместо 808 учреждений стало 350. В этом году на образовании планируют сэкономить 159,7 млн рублей, в 2019 году — 172,4 млн рублей, в том числе за счет оптимизации сети и штатов образовательных организаций.

Компании не управляют, крыши текут

В тех учреждениях, что еще не успели закрыть, совсем скоро дадут тепло: тема отопления в Курганской области, как всегда, одна из самых актуальных: в Кургане даже собирается ежедневный штаб по подготовке к отопительному сезону. По данным пресс-службы администрации города Кургана, школы, детские сады, муниципальные учреждения спорта и культуры готовы к зиме на 100%, 21 управляющая компания сдала объекты, но ряд компаний всё еще тянет с выполнением работ. На особом контроле проблема с переключением жилых домов от обанкротившегося государственного унитарного предприятия «Лён Зауралья» к сетям «Курганской генерирующей компании». Отопление включат, когда среднесуточная температура в течение пяти дней не будет подниматься выше +8 градусов.

Если проблему с теплом почти решили, то с протекающими крышами в детсадах и школах пока нет. Учитывая, что износ зданий образовательных учреждений в регионе составляет 50%, а денег на капремонт всем не хватает, дети в Зауралье учатся и растут в аварийных условиях, надеясь, что ничего не случится. Недавно прокуратура обязала местную администрацию отремонтировать здание детского сада «Ромашка» в рабочем поселке Варшагаши, где дети ютятся на первом этаже, ибо второй практически залит водой. Проблема со школьной крышей поднималась также в селе Сумки Половинского района, где помимо этого треснула стена. Зато 14 сентября начальник Управления культуры Курганской области Владимир Бабин торжественно открыл обновленную после капитального ремонта Белозерскую детскую школу искусств с замененной кровлей.