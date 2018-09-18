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Комитет ГД поддержал законопроект о повышенных штрафов для банков

Политика

Размер штрафа будет зависеть от размера капитала банка

Москва, 18 сентября 2018, 14:51 — REGNUM  Комитет Госдумы по финрынку рекомендовал депутатам принять в первом чтении правительственный законопроект, направленный на повышение штрафов для банков за нарушение законов, а также нормативных актов и предписаний Центробанка РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

Речь идет о законопроекте, который позволяет Центробанку штрафовать недобросовестные банки на сумму до 1% от размера их капитала. Сегодня регулятор может штрафовать банки если они нарушают законы, нормативные акты и предписания Центробанка РФ или отказывают в раскрытие информации о своей работе. Однако максимальный размера штрафа достигает 0,1% минимального размера уставного капитала банка.

Если же банк не выполняет предписание регулятора и не ликвидирует нарушения, то штраф для него может составить не более 1% минимального размера уставного капитала.

Правительство предлагает привязать размер штрафов к размеру капитала самого банка, а не к минимально возможной величине капитала. Таким образом, штрафы для банков возрастут.

Реализация законопроекта позволит обеспечить дифференцированный подход при применении ЦБ в отношении крупных и финансово устойчивых кредитных организаций, побуждая их к безусловному исполнению требований законов РФ, считают в правительстве.

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Банковское дело
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