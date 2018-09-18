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Украинские сапёры минируют новые территории на линии соприкосновения с ЛНР

Политика

Милиция не исключает новых жертв, в том числе среди мирных жителей близлежащих населённых пунктов

Луганск, 18 сентября 2018, 14:48 — REGNUM  К линии соприкосновения в Донбассе прибыли украинские сапёры. Об этом сегодня, 18 сентября, на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

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По его словам, инженерно-саперная группа прибыла в район населённого пункта Новолуганское в зону ответственности третьего батальона 72 бригады ВСУ. Это сязано с «с беспорядочным минированием территорий у линии соприкосновения и участившимися случаями подрывов на собственных минных заграждениях боевиков ВСУ».

"Задача сапёров — уточнение схемы минных полей и минирование новых территорий», — уточнил Марочко.

При этом официальный представитель Народной милиции не исключил, что эти действия украинских солдат уже в ближайшее время могут привести к новым жертвам, «в том числе, среди мирных жителей близлежащих населенных пунктов».

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года на собственных минах в районе населённого пункта Золотое-4 подорвались военнослужащие 14-й бригады ВСУ. Затем в начале августа во время попытки занять позиции Народной милиции, предварительно проникнув на зону разграничения, на минах в нейтральной зоне Донбасса подорвалась разведгруппа из состава 59-й бригады ВСУ. Два человека погибли, еще двое были ранены.

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Война в Донбассе
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