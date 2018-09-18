Вторник, 18 Сентября 2018 года
15:27:09 МСК

Сотрудник СБУ перешел на сторону ДНР

Политика

Он рассказал, как украинские спецслужбы готовят диверсантов и пытают местных жителей

Донецк, 18 сентября 2018, 14:46 — REGNUM  Сотрудничать с МГБ Донецкой Народной Республики (ДНР) начал бывший сотрудник службы безопасности Украины (СБУ), сообщает 18 сентября пресс-служба МГБ ДНР.

Согласно сообщению, сотрудник СБУ работал на украинские спецслужбы с 2014 по 2016 годы в Мариуполе. Он рассказал, что СБУ регулярно готовила диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) для устранения высших лиц республики. Также СБУ неоднократно применяла пытки к гражданским лицам, чтобы выбить из них «признания».

В 2016 году сотрудник СБУ переехал из Мариуполя в Донецк, а с 2018 года начал сотрудничать с МГБ ДНР.

Напомним, 31 августа погиб глава ДНР Александр Захарченко от взрыва в ресторане «Сепар». Донецкие правоохранители считают, что к убийству причастны украинские спецслужбы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийство главы ДНР Александра Захарченко
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить