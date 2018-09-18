Сотрудник СБУ перешел на сторону ДНР

Донецк, , 14:46 — REGNUM Сотрудничать с МГБ Донецкой Народной Республики (ДНР) начал бывший сотрудник службы безопасности Украины (СБУ), сообщает 18 сентября пресс-служба МГБ ДНР.

Согласно сообщению, сотрудник СБУ работал на украинские спецслужбы с 2014 по 2016 годы в Мариуполе. Он рассказал, что СБУ регулярно готовила диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) для устранения высших лиц республики. Также СБУ неоднократно применяла пытки к гражданским лицам, чтобы выбить из них «признания».

В 2016 году сотрудник СБУ переехал из Мариуполя в Донецк, а с 2018 года начал сотрудничать с МГБ ДНР.

Напомним, 31 августа погиб глава ДНР Александр Захарченко от взрыва в ресторане «Сепар». Донецкие правоохранители считают, что к убийству причастны украинские спецслужбы.