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Лидер КНДР: Отношения Севера с Югом и США стали лучше

Политика

Мун Чжэ Ин запустил «исторические переговоры» между Пхеньяном и Вашингтоном

Сеул, 18 сентября 2018, 14:47 — REGNUM  Отношения Северной Кореи с Южной Кореей и США стали лучше. Такое мнение выразил лидер КНДР Ким Чен Ын перед началом первого раунда переговоров с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином.

«Отношения Севера и Юга, Севера и США улучшились», — цитирует Ким Чен Ына пресс-центр саммита.

Лидер КНДР отметил, что «исторические переговоры» между Пхеньяном и Вашингтоном начались при содействии Мун Чжэ Ина.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября в Сеуле начался третий в 2018 году саммит глав Северной и Южной Корей. Переговоры продлятся до 20 сентября.

12 июня в Сингапуре состоялась встреча Ким Чен Ына с американским президентом Дональдом Трампом. Президенту Южной Кореи в этой встрече принадлежит значительная посредническая роль.

Читайте ранее в этом сюжете: В аэропорту Пхеньяна прошла встреча глав Северной и Южной Кореи

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Северная Корея: внутренняя и внешняя политика
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