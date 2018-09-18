Лидер КНДР: Отношения Севера с Югом и США стали лучше

Сеул, 18 сентября 2018, 14:47 — REGNUM Отношения Северной Кореи с Южной Кореей и США стали лучше. Такое мнение выразил лидер КНДР Ким Чен Ын перед началом первого раунда переговоров с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином.
«Отношения Севера и Юга, Севера и США улучшились», — цитирует Ким Чен Ына пресс-центр саммита.
Лидер КНДР отметил, что «исторические переговоры» между Пхеньяном и Вашингтоном начались при содействии Мун Чжэ Ина.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября в Сеуле начался третий в 2018 году саммит глав Северной и Южной Корей. Переговоры продлятся до 20 сентября.
12 июня в Сингапуре состоялась встреча Ким Чен Ына с американским президентом Дональдом Трампом. Президенту Южной Кореи в этой встрече принадлежит значительная посредническая роль.
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