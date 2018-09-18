В ЕС прокомментировали соглашение РФ и Турции по Идлибу

Брюссель, , 14:46 — REGNUM Брюссель рассчитывает, что соглашение по Идлибу, достигнутое между Москвой и Анкарой, защитит мирное население сирийской провинции. Об этом 18 сентября на пресс-конференции в Брюсселе заявила представитель дипломатического ведомства Евросоюза Майя Косьянчич.

По ее словам, соглашение между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом должно «защитить гражданское население» провинции Идлиб и обеспечить «гуманитарный доступ» к указанной территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились создать к 15 октября в сирийской провинции Идлиб демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения войск правительства Сирии и подразделений террористических организаций.

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