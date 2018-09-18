Министр торговли США: Продолжение торговых переговоров зависит от Китая

Вашингтон, , 14:42 — REGNUM Следующий шаг в торговых переговорах с США должен сделать Китай, заявил 18 сентября министр торговли США Уилбур Росс, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением он выступил на фоне того, как в Китае пообещали принять собственные меры в ответ на введение президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт китайских товаров на общую сумму $200 млрд.

«Наша цель состоит в том, чтобы поддерживать конструктивные переговоры с Китаем для разрешения фундаментальных противоречий», — подчеркнул Росс.

«Поэтому вопрос о том, будут ли дискуссии [с Китаем] и когда, зависит, по сути, от них», — добавил он.

Напомним, ранее глава Белого дома Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 10% на товары из Китая на сумму $200 млрд, которые вступят в силу 24 сентября и будет действовать до конца года. С 1 января тарифы вырастут до 25%.

В свою очередь, Пекин заявил о готовности принять ответные меры на введение США новых пошлин на импорт китайских товаров с целью защиты «своих законных прав и интересов, а также мирового порядка свободной торговли».