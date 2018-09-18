Военный эксперт подробно описал бой с крушением Ил-20

Москва, , 14:54 — REGNUM Израильские летчики совершили подлость и нарушили договорные отношения, заявил 18 сентября военный эксперт Владислав Шурыгин в программе «60 минут» на «Россия 1».

«С точки зрения человеческой, понятное дело, что это подлость. С точки зрения военной — это нарушение всех договорных отношений. Очевидно, что перед нами классическая провокация. Ситуация, которая произошла, также предельно ясная. Израильские самолеты после того, как фактически из-под нашего самолета запустили свои управляемые бомбы… Наш самолет заходил на посадку с 6000 метров, они (самолеты Израиля) находились на высоте 500−700 метров, фактически в его же секторе под ним. С точки зрения стрельбы из ЗРК, все распределено по секторам. Противовоздушный бой — это 2−3 минуты. Ниже на 100 километров находится пилотажная зона Израиля, где они и так постоянно болтаются, и определить, в какую сторону оттуда пошли самолеты, к себе на посадку или в атаку, чрезвычайно сложно. И когда их обстреляли комплексом С-200 и они включили средства радиоэлектронного подавления, сложилась эта ужасная ситуация. Головка самонаведения комплексов С-200 в этих условиях начинает работать самостоятельно и выбирать ближайшую цель. Я не думаю, что они специально хотели сбить наш самолет. Они, скорее, рассчитывали, что мы в этом случае не позволим стрелять. Но поскольку нас предупредили всего за минуту и никто ничего не успел уже сделать, то произошло то, что произошло».

Напомним, самолет-разведчик ВКС РФ Ил-20 был сбит в ночь на 18 сентября в провинции Латакия ракетой комплекса С-200 ВС Сирии. По заявлению Минобороны России, к случившемуся подвели израильские летчики, совершавшие атаку в данном секторе и использовавшие самолет в качестве прикрытия.

Читайте ранее в этом сюжете: В компании «Ил» рассказали о состоянии сбитого в Сирии самолета