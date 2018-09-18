SpaceX заявила о готовности вывести оружие в космос по запросу властей США

Вашингтон, , 14:35 — REGNUM Американская компания SpaceX готова вывести в космос наступательное вооружение в случае поступления от властей Соединенных Штатов соответствующего запроса, сообщает Defense One со ссылкой на заявление президента SpaceX Гуинна Шотуэлла.

«Если это необходимо будет для обороны страны, да, я думаю, что мы это сделаем», — заявил Шотуэлл, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, в июне президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать процесс, необходимый для формирования космических войск как новой ветви вооружённых сил Соединённых Штатов.

В свою очередь в МИД РФ заявили, что Москва не планирует размещать оружие в космосе первой и рассчитывает, что такая позиция будет принята во внимание властями США.

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