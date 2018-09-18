Глава «Нафтогаза» рассказал о «компромиссе» Киева с МВФ

Киев, , 14:33 — REGNUM Властям Украины придется постепенно до 2020 года повышать цены на голубое топливо для населения страны, пока они не достигнут импортного паритета. Принципиальная договоренность по данному вопросу достигнута в ходе переговоров между представителями правительства Украины и Международного валютного фонда (МВФ). Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев.

«Есть предварительный компромисс, которого правительство достигло с МВФ, — сказал Коболев. — Темпы сейчас обсуждаются».

Глава «Нафтогаза» напомнил, что повышение стоимости голубого топлива является одним из условий МВФ для предоставления Киеву очередного транша.

Данные СМИ о планируемом повышении цен на газ на Украине на 23,5−25% на первом этапе Коболев не подтвердил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, миссия МВФ прибыла в Киев 6 сентября. До конца 2018 г. Украина должна вернуть около $580 млн за обслуживание долгов перед МВФ и около $500 млн по евробондам.

Читайте также: Минфин Украины: Денег сильно не хватает, нужны внешние заимствования

А также: Киев согласился поднять цены на газ для населения по требованию МВФ