Гейтс считает Трампа открытым человеком

Вашингтон, , 14:30 — REGNUM Президент США Дональд Трамп — это человек, «который заботится о других людях». Так охарактеризовал американского лидера основатель IT-компании Microsoft Билл Гейтс.

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Также миллиардер назвал главу Белого дома человеком широких взглядов в сфере политики. В интервью британскому изданию The Guardian Гейт заявил, что президент США всегда открыт для каких-либо новых идей и принципиально новых действий, которые до него никто не совершал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин назвал Дональда Трампа прямым и искренним человеком, что далеко не всегда свойственно политикам. Также, по словам главы государства, президент США не из тех людей, кто «нуждается в совете».

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