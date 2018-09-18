Посол Индонезии выразил желание укреплять индонезийско-монгольские связи

Улан-Батор, , 14:35 — REGNUM Посол Индонезии в Китае и по совместительству в Монголии Джаухари Оратмангун провел краткую беседу с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулга во время церемонии вручения верительных грамот, сообщает МИД Индонезии.

Индонезийский посол подтвердил желание правительства Индонезии укреплять отношения и сотрудничество с Монголией, особенно в экономической и торговой областях.

Президент Монголии приветствовал пожелание Индонезии, а также поздравил Индонезию с успешной организацией Азиатских игр в Джакарте и Палембанге некоторое время назад.

Джаухари Оратмангун также имел возможность встретиться и провести переговоры с министром иностранных дел Монголии Д.Цогтбаатар. Стороны согласились укреплять сотрудничество с Индонезией как на двусторонней основе, так и на различных региональных и международных форумах.

Напомним, Халтмаагийн Баттулга стал президентом Монголии с 10 июля 2017 года.