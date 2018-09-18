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Впереди паровоза: Ярославские депутаты отменяют термин «пенсионный возраст»

Политика

Льготы для «граждан пожилого возраста» будут действовать «временно»

Впереди паровоза: Ярославские депутаты отменяют термин «пенсионный возраст»
Иллюстрация: Duma.yar.ru
Комитет по соцполитике Ярославской областной думы

Ярославль, 18 сентября 2018, 14:26 — REGNUM  Комитет по социальной политике Ярославской областной думы приступил к рассмотрению законопроекта «О временных мерах поддержки граждан пожилого возраста в Ярославской области», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Проект закона предусматривает льготы для граждан пожилого возраста. В самом законопроекте не указано, что это граждане 55 и 60 лет, однако об этом говорится в пояснительной записке.

Понятие пенсионного возраста при назначении льгот мы предлагаем заменить на возрастной ценз — 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Суммы всех льгот до 2023 года сохраняются в полном объеме», — пояснила председатель комитета по социальной, демографической политике и здравоохранению Лариса Ушакова.

Фактически закон дублирует все существующие льготы и компенсации для пенсионеров: проезду, оплате коммунальных услуг. Однако действовать они будут «временно» — с 1 января 2019 до 31 декабря 2023 года. Что будет дальше, будет зависеть от возможностей бюджета региона.

Интересно, что Ярославская областная дума начала рассмотрение этого законопроекта до окончательного принятия Госдумой закона о пенсионной реформе.

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Повышение пенсионного возраста
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