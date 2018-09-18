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Путин призвал поднять здравоохранение в Москве до мирового уровня

Политика

«Москва должна закрепить за собой позиции в образовании, поднять до мирового уровня здравоохранение»

Москва, 18 сентября 2018, 14:17 — REGNUM  Здравоохранение в Москве должно быть поднято до мирового уровня, заявил 18 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин во время инаугурации столичного мэра Сергея Собянина.

«Москва должна закрепить за собой позиции в образовании, поднять до мирового уровня здравоохранение, которое призвано работать на благо всех граждан нашей страны», — заявил Путин.

Напомним, ранее Собянин после победы на выборах мэра Москвы обозначил главные сферы деятельности в течение нового срока своих полномочий. В числе прочего он указал развитие общественного транспорта, программу реновации, борьбу с онкологическими и сердечными заболеваниями, надомное обслуживание для пожилых людей и инвалидов. Также он отдельно указал на реализацию программы «Мой район», предусматривающую комплексное благоустройство всех частей города.

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