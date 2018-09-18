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Пентагон открестился от ракетной атаки в Сирии

Политика

Бомбовые удары управляемыми боеприпасами по территории Сирии нанесли израильские истребители F-16

Вашингтон, 18 сентября 2018, 14:06 — REGNUM  В ракетном нападении на объекты в сирийской провинции Латакия не принимали участие военные США, передает 18 сентября телеканал CNN.

По сведениям источников издания в Пентагоне, ракетные удары в Сирии осуществлялись не американскими военными. В то же время источник телеканала не уточнил, кто стоял за нападением 17 сентября. В Минобороны РФ ранее сообщили, что бомбовые удары управляемыми боеприпасами по территории Сирии 17 сентября нанесли израильские истребители F-16.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ опубликовало заявление, в котором обвинило пилотов ВВС Израиля в провокации, результатом которой стала гибель 15 российских военнослужащих и потеря самолета-разведчика Ил-20.

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Война в Сирии
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