Пентагон открестился от ракетной атаки в Сирии

Вашингтон, , 14:06 — REGNUM В ракетном нападении на объекты в сирийской провинции Латакия не принимали участие военные США, передает 18 сентября телеканал CNN.

По сведениям источников издания в Пентагоне, ракетные удары в Сирии осуществлялись не американскими военными. В то же время источник телеканала не уточнил, кто стоял за нападением 17 сентября. В Минобороны РФ ранее сообщили, что бомбовые удары управляемыми боеприпасами по территории Сирии 17 сентября нанесли израильские истребители F-16.

Читайте также: В Госдуме требуют наказания виновных в гибели Ил-20

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ опубликовало заявление, в котором обвинило пилотов ВВС Израиля в провокации, результатом которой стала гибель 15 российских военнослужащих и потеря самолета-разведчика Ил-20.

Читайте также: Израильские летчики подставили российский Ил-20 под удар ПВО Сирии