Путин встретится в Кремле с первым зампремьера Госсовета КНР

Москва, 18 сентября 2018, 14:02 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 18 сентября, встретится в Кремле с первым заместителем премьера госсовета Китая Хань Чженом, сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Сегодня также Путин примет в Кремле первого заместителя премьера госсовета Китая», — заявил Песков.
Кроме того, Путин во вторник встретится с новоизбранными губернаторами российских регионов.
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