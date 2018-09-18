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Путин встретится в Кремле с первым зампремьера Госсовета КНР

Политика

Также глава государства встретится с новоизбранными губернаторами регионов

Москва, 18 сентября 2018, 14:02 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 18 сентября, встретится в Кремле с первым заместителем премьера госсовета Китая Хань Чженом, сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня также Путин примет в Кремле первого заместителя премьера госсовета Китая», — заявил Песков.

Кроме того, Путин во вторник встретится с новоизбранными губернаторами российских регионов.

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Российско-китайские отношения
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