Крушение Ил-20 в Сирии: посол Израиля вызван в МИД России

Москва, , 14:00 — REGNUM В Министерство иностранных дел (МИД) Российской Федерации вызван посол Израиля в Москве в связи с ситуацией вокруг сбитого в Сирии российского самолета-разведчика Ил-20. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«В связи со сложившейся ситуацией в МИД вызван посол Израиля», — отметили в МИД РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолет-разведчик Ил-20, который сбила ракета комплекса С-200 ПВО Сирии, рухнул в Средиземное море 17 сентября.

По данным Минобороны РФ, самолет Воздушно-космических сил (ВКС) РФ под удар сирийских ПВО подставили самолеты F-16 ВВС Израиля, атаковавшие промышленные объекты в сирийской провинции Латакия.

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