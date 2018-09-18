Макрон представил план реформы здравоохранения

Париж, , 14:00 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил во вторник, 18 сентября, что Франция должна реформировать свою систему здравоохранения, которая должна стать «одним из столпов благосостояния 21 века», сообщает Europe1.

«Я уверен в своей способности добиться успеха. Это не произойдет в одночасье, но мы должны начать сейчас и работать, даже если это будет продолжаться два-три года. Нам необходимо перестроить нашу систему здравоохранения для будущего», — заявил президент, представив свой план реформы системы здравоохранения.

Чтобы помочь врачам в их работе правительство предоставит 4 тыс. медицинских помощников. Эта новая профессия, которая в течение длительного времени существует в медицинских практиках соседних стран.

План реформы включает в себя около пятидесяти мер и инвестиции в размере 3,4 млрд евро к 2022 году.

Напомним, ранее президент Франции представил еще одну социальную реформу, план по борьбе с бедностью.

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