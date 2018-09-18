Россия узнала об операции Израиля в САР за минуту до гибели Ил-20

Москва, , 13:58 — REGNUM Командование российской группировки в Сирии не было уведомлено израильской стороной о военной операции, в ходе которой оказался сбит самолет Ил-20. Об этом 18 сентября сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Израильские военные не предупреждали российских коллег о том, что планируют операцию в Сирии. Уведомление о ней поступило по «горячей линии» менее чем за одну минуту до удара, пояснил он.

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Это не позволило увести российский самолет в безопасную зону. Более того, истребители F-16 ВВС Израиля намеренно создали опасную ситуацию, прикрывшись российским самолетом. Они подставили его под удар сирийской системы ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, российский самолет Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих, упал в Средиземное море неподалеку от берегов Сирии в ночь на 18 сентября. Катастрофа произошла во время атаки израильских истребителей на объекты в сирийской Латакии и ракетных пусков с французского фрегата «Овернь».

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