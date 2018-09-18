В Госдуме требуют наказания виновных в гибели Ил-20

Москва, , 13:56 — REGNUM В Госдуме намерены добиваться официального расследования случившегося с самолетом Ил-20 в Сирии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября, об этом завил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Мы глубоко возмущены действиями ВВС Израиля, будем добиваться официального расследования случившегося и привлечения виновных к ответственности… Необходимо установить на каком уровне было санкционировано такое преступное решение и добиться суровой кары для виновных», — сказал Железняк.

Он обратил внимание на то, что участие Израиля в бомбардировках территории Сирии, которое Тель-Авив продолжает замалчивать — это секрет Полишинеля.

«Израильские военные поддерживают западную коалицию во главе с США на протяжении всего времени сирийского конфликта. Как заявляют сами израильские генералы, за последние пять лет Израиль совершил более ста авианалетов на Сирию», — напомнил он.

Читайте развитие сюжета: «Это убийство» — РФ предлагают разорвать отношения с Израилем