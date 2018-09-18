В израильской тюрьме убит палестинец

Тель-Авив, , 13:56 — REGNUM В израильской тюрьме от невыносимых условий содержания скончался палестинский молодой человек, сообщает 18 сентября Anadolu.

По словам членов его семьи, задержанный был жестоко избит представителями правоохранительных органов.

Напомним, власти Израиля проводят регулярные рейды на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, как правило в ночное время суток.

В тюрьмах еврейского государства в настоящее время находится свыше 6 тыс. 500 палестинцев, в числе которых женщины, дети, политики, а также лица, которым не были предъявлены обвинения.

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