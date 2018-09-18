Порошенко обвинили в попытке легализовать российские военные базы

Киев, , 13:45 — REGNUM Украинская парламентская фракция «Батькивщина» призывает президента Украины Петра Порошенко внести поправки в представленный им проект изменений в конституцию относительно закрепления европейской и евроатлантической интеграции, сделав их менее декларативными. Об этом 18 сентября в кулуарах Рады заявил депутат от фракции «Батькивщина» Игорь Луценко.

По его словам, президентский вариант поправок в конституцию легализует размещение на украинской территории российских военных баз. Луценко призвал прописать запрет на размещение российских военных баз.

«На сегодня нам нужны четкие гарантии, что у нас не будет российских военных баз, если мы открываем возможность размещения иностранных военных баз. Если мы скажем: «Ок». Российские базы будут легитимны. Если мы говорим о военном присутствии, это должно быть присутствие только альянса», — сказал Луценко.

Кроме того, внести изменения в президентский законопроект призвал заместитель председателя комитета Рады по иностранным делам, депутат от «Батькивщины» Борис Тарасюк.

«Во-первых, надо говорить, что это не европейская идентичность, как предлагает глава государства, а европейский, евроатлантический цивилизационный выбор. Второе предложение касается того, что президент не является гарантом курса членства в НАТО и ЕС, а обеспечивает поддержание высокого уровня обороноспособности Украины и соблюдение курса на членство в НАТО», — сказал Тарасюк с трибуны Рады.

По его словам, в 2014 году президент Порошенко сорвал проведение референдума о членстве Украины в НАТО.

«Именно в 2014 году Юлия Тимошенко и фракция «Батькивщина» предложили провести референдум о членстве в НАТО. Тогда эти намерения, несмотря на конституционно собранные подписи, были сорваны новоизбранным президентом Украины», — добавил Тарасюк.

Он сообщил, что «тогдашний кандидат в президенты Петр Порошенко заявил, что устав НАТО (которого не существует), запрещает стране, находящейся в состоянии войны, членство в НАТО».

«Хочу заявить со всей ответственностью, что устава НАТО не существует. Есть Вашингтонский договор, в котором нет статьи, которая ограничивает участие в НАТО», — отметил Тарасюк.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября Порошенко заявил, что Украина идет в НАТО не с пустыми руками, а предлагает альянсу одну из сильнейших армий континента.

По его словам, фиксация в Конституции Украины курса на вступление в НАТО и ЕС является сигналом не только для украинского общества о твердости намерений, но и месседжем западным партнерам.