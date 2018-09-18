«Радикалы» в Раде требуют поднять минимальную зарплату со $150 до $210 долл

Киев, , 13:40 — REGNUM Правительство Украины должно пересмотреть проект закона «О бюджете Украины на 2019 год» и увеличить размер минимальной зарплаты с 4173 грн (148 долл) до 6 тыс (213 долл). Об этом 18 сентября с трибуны Рады заявил депутат, глава фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко.

«У нашей команды одна претензия к этому бюджету — консервация бедности. Социальные параметры, зарплаты, пенсии, помощь, которые предусмотрены в этом бюджете не дают возможность взрослому человеку нормально удовлетворять свои потребности, обрекают пенсионеров на нищету и вечную бедность. Минимальная зарплата — 4173 грн в месяц, как это предлагается в бюджете с нового года. Пусть проживут на эту зарплату те, кто ее предлагает», — сказал Ляшко.

По его словам, повышение минимальной зарплаты увеличит доходы пенсионного фонда.

«Даже по данным министерства социальной политики, прожиточный минимум 6,5 тыс грн. Нам, взрослым рабочим людям предлагают платить зарплату ниже прожиточного минимума. Потом удивляются, почему миллионы людей едут в Польшу, Португалию и другие страны. Каким образом преодолеть бедность, каким образом остановить трудовую миграцию? Каким образом восстанавливать экономику Украины, когда украинцы дома не могут заработать, чтобы кормить свою семью? Минимальная зарплата, которую сегодня получает около 4 млн граждан должна составлять не менее 6 тыс грн. в месяц. Именно этого мы требуем от правительства во время доработки бюджета. Повышение минимальной зарплаты даст дополнительные ресурсы в бюджет Пенсионного фонда на 40 млрд грн (1,422 млрд долл — ред.)», — считает Ляшко.

Депутат обвинил власти в том, что они низкими зарплатами и высокими тарифами вынуждают украинцев покидать страну.

«Когда правительство, президент и парламентское большинство берут на себя обязательство поднять цены на газ, на коммуналку, но одновременно отказывают украинцам в получении достойных зарплат и пенсий — это фактически принуждение к изгнанию из родной страны. Когда президент рассказывает, что минимальная зарплата 4200 грн — это отход от дешевой рабочей силы. Насколько надо быть оторванным от народа, чтобы нести такую ахинею, которая не отвечает действительности?» — подытожил Ляшко.

Как сообщалось, 14 сентября правительство Украины приняло проект государственного бюджета на 2019 год и направило его на рассмотрение парламента. По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, в проекте бюджета заложен рост украинской экономики до 3% ВВП, инфляция — 7,4%, а государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП. При этом рост доходов сводного бюджета планируется на уровне 1,29 трлн гривен (45,8 млрд долл). Это на 130 млрд больше, чем было в бюджете на 2018 год.

Кроме того, предусматривается повышение минимальных зарплат и пенсий.

«Вырастет минимальная зарплата. Сегодня она составляет 3723 гривны (132 долл — ред.). Уже с 1 января 2019 года по нашему предложению — 4172 гривны (148 долл — ред.). Этот тот расчетный показатель, который на данный момент является абсолютно реалистичным… Пенсии будут впервые проиндексированы автоматически — с 1 марта 2019 года, как это и предусмотрено законодательством», — заявил Гройсман.