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Израильские летчики подставили российский Ил-20 под удар ПВО Сирии

Политика

Самолеты ВВС Израиля преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов

Москва, 18 сентября 2018, 13:38 — REGNUM  Гибель российского самолета Ил-20 от удара средств противовоздушной обороны Сирии произошла в результате провокации ВВС Израиля. Об этом заявил 18 сентября официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, атаковавшие цели в районе сирийского города Латакия израильские летчики, «прикрываясь российским самолетом, подставили его под огонь средств ПВО Сирии». Также Конашенков отметил, что самолеты ВВС Израиля «преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в этом районе».

Представитель российского военного ведомства добавил, что в результате провокации военных летчиков Израиля «Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с израильским коллегой Авигдором Либерманом заявил, что ответственность за сбитый над Средиземным морем российский самолёт Ил-20 несёт Израиль.

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Гибель самолёта-разведчика российской армии ИЛ-20 в Сирии
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