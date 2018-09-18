В Турции по подозрению в терроризме арестовали двух человек

Анкара, , 13:35 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали двух человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 18 сентября Anadolu.

Арестованные были выходцами из Ирака: Абдулхалик Курди и его сын Мехди Курди. Отец был известным лидером небольшой бандитской группировки.

Напомним, в результате деятельности боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Турции погибли свыше 300 человек.

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