Ил-20 погиб в Сирии из-за безответственных действий Израиля — Минобороны РФ

Москва, , 13:29 — REGNUM Пятнадцать российских военнослужащих погибли в Сирии в результате безответственных действий Израиля в Сирии, заявил 18 сентября официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства», — заявил Конашенков.

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Напомним, в ночь на 18 сентября пропала связь с российским самолетом Ил-20, который возвращался на авиабазу Хмеймим в Сирии. В это же время израильская авиация атаковала промышленные объекты в сирийской провинции Латакия.

В Минобороны РФ заявили, что израильские военные подставили российский самолет под удар сирийских ПВО. Ил-20 сбила ракета комплекса С-200, самолет рухнул в Средиземное море. В результате находившиеся на борту 15 человек погибли.

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