В штабе Тарасенко заявляют о «колоссальном количестве нарушений»

Владивосток, , 13:28 — REGNUM Во время встречи представителей избирательного штаба врио губернатора Андрея Тарасенко с общественностью Игорь Хрущев отметил, что их не перестают возмущать методы политической борьбы оппонентов.

«За результаты выборов нашего кандидата продолжают обливать откровенно черной грязью, оскорблять самыми последними словами», — цитирует Игоря Хрущева DEITA.RU.

На данный момент, по словам Игоря Хрущева, представителями штаба в оперативном режиме организована работа со всеми муниципальными образованиями Приморского края. В рамках нее сформирован пакет документов для Краевой избирательной комиссии и других инстанций. В него вошли «запрещенная к размещению по разным причинам, либо за отсутствие исходных данных продукция, которая предлагает гражданам голосовать за кандидата от КПРФ Андрея Ищенко, также та продукция, которая была размещена в день тишины».

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«Сегодня мы получили более 20 жалоб с элементами фото‑ и видеофиксации по фактам подкупа избирателей, подвоза избирателей и других фактов, которые противоречат действующему законодательству. Об этом мы проинформировали все инстанции, которые необходимо проинформировать по закону», — сказал Игрь Хрущев.

Также по его словам создана специальная карта, на которой представители избирательного штаба Андрея Тарасенко отмечают района, где якобы зафиксированы нарушения.

«Мы же на своей карте отмечаем все районы края, и практически у нас нет пустого места в карте муниципальных образований. Со всех муниципальных образований нам идут сигналы о том, что нарушения были значительные, их было колоссальное количество, — уверен Игорь Хрущев, — Мы продолжаем эту работу, мы хотим показать, насколько партия была мобилизована, насколько наш кандидат не занимался кампанейщиной, он честно работал на благо жителей Приморского края. И, к сожалению, сегодня мы вынуждены отстаивать свою позицию».

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