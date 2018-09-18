Депутат Рады призвал уволить генпрокурора Украины за выдачу экстремиста

Киев, , 13:27 — REGNUM Депутат Верховной рады от партии «Самопомощь» Егор Соболев предложил привлечь к ответственности генерального прокурора Украины Юрия Луценко за выдачу России экстремиста Тимура Тумгоева, сообщают 18 сентября украинские «Вести».

Согласно сообщению, Соболев предложил всем депутатам Рады подписаться под требованием отставки Луценко. Сам генеральный прокурор ранее заявил, что Тумгоев является членом ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и что его разыскивал Интерпол. Также Луценко отметил, что Тумгоев не является так называемым «ветераном АТО», так как никаких доказательств этого нет.

Напомним, ранее радикалы провели митинг у здания генеральной прокуратуры Украины с требованием уволить Луценко. После митинга правоохранители провели обыск в офисе неонацистов, где нашли свастику и портрет Гитлера.

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