Atlantic Council: В торговой войне с КНР примирения ждать не приходится

Вашингтон, , 13:26 — REGNUM Недавняя эскалация торговых противоречий между США и Китаем является дальнейшим доказательством того, что президент США Дональд Трамп не намерен в скором времени ослабевать давление в сфере торговли на Китай, сообщает аналитический центр Atlantic Council.

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Директор программы глобального бизнеса и экономики центра Барт Остервелд отметил, что у администрации Трампа нет ни политических, ни экономических причин сбавлять темп торговых войн. Так, 17 сентября в администрации заявили о введении 10-процентных пошлин на импорт китайских товаров общей стоимостью в $200 млрд. Этот шаг направлен на то, чтобы заставить Пекин отказаться от нынешних торговых практик. В силу новые пошлины войдут с 24 сентября, а с 1 января они увеличатся до 25%.

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«Более того, если Китай примет ответные шаги против наших фермеров или других отраслей, мы незамедлительно пойдем на третью фазу, в рамках которой пошлины затронут импорт товаров, общей стоимостью приблизительно в $267 млрд», — указал глава Белого дома.

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Эти пошлины вводятся в дополнение к уже существующим 25-процентным пошлинам на китайские товары общей стоимостью в $50 млрд. По мнению Остервельда, благодаря этим мерам Вашингтону удалось заставить Пекин пойти на соглашение.

«Китай делает такие уступки, на которые он бы не пошел раньше, как например, открытие доступа для оказывающих финансовые услуги компаний, ввиду всего того давления, которое на него оказывают», — подчеркнул он, указав на то, что Пекин больше не может противодействовать давлению США.

«У них заканчиваются контрмеры», — добавил он.

В свою очередь, коллега Остервельда Мари Касперек считает, что Трампу известно, что у него на руках все карты в игре с Пекином, особенно тогда, когда экономика США показывает уверенные признаки роста.

«Заключение соглашения с Китаем до промежуточных выборов [в ноябре] крайне маловероятно», — уверена Касперек.

«Встреча «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе, которая состоится в конце ноября после промежуточных выборов, кажется удачным местом», — добавила она.

Напомним, ранее официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что власти КНР могут отказаться от участия в очередном раунде торговых переговоров из-за введения американской администрацией очередного пакета пошлин.