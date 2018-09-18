Партия Сальвини обжаловала конфискацию своих средств

Рим, , 13:25 — REGNUM Юристы итальянской правящей партии «Лига» подали апелляцию на судебное решение о конфискации 49 млн евро со счетов партии, сообщает информагентство Ansa во вторник, 18 сентября.

Одновременно с этим заместитель генерального прокурора Италии Энрико Дзукка заявил, что считает верным возложение ответственности за правонарушение не только на конкретных граждан, которые его совершили, но и на всю партию, потому что ее руководители не могли не быть осведомлены об этих действиях.

Как сообщалось ранее, суд принял решение конфисковать 49 млн евро со счетов «Лиги»: в 2008 году эти средства, по утверждению прокуратуры, были получены мошенническим путем от государства тогдашними руководителями партии.

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В свою очередь в партии Маттео Сальвини считают эти действия политическим преследованием: в «Лиге» полагают странным, что за совершенные больше 10 лет назад действия конкретных физических лиц, тогдашних руководителей партии, должна отвечать вся партийная структура.