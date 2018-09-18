Вторник, 18 Сентября 2018 года
13:59:52 МСК

Партия Сальвини обжаловала конфискацию своих средств

Политика

Прокуратура намерена конфисковать у «Лиги» 49 млн евро

Рим, 18 сентября 2018, 13:25 — REGNUM  Юристы итальянской правящей партии «Лига» подали апелляцию на судебное решение о конфискации 49 млн евро со счетов партии, сообщает информагентство Ansa во вторник, 18 сентября.

Одновременно с этим заместитель генерального прокурора Италии Энрико Дзукка заявил, что считает верным возложение ответственности за правонарушение не только на конкретных граждан, которые его совершили, но и на всю партию, потому что ее руководители не могли не быть осведомлены об этих действиях.

Как сообщалось ранее, суд принял решение конфисковать 49 млн евро со счетов «Лиги»: в 2008 году эти средства, по утверждению прокуратуры, были получены мошенническим путем от государства тогдашними руководителями партии.

Читайте также: Оставленный без денег Маттео Сальвини посоветовал «бояться гнева праведных»

В свою очередь в партии Маттео Сальвини считают эти действия политическим преследованием: в «Лиге» полагают странным, что за совершенные больше 10 лет назад действия конкретных физических лиц, тогдашних руководителей партии, должна отвечать вся партийная структура.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Италии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить