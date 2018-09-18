Председатель Совета ЕС Себастьян Курц прибыл с визитом в Рим

Рим, , 13:27 — REGNUM 18 сентября канцлер Австрии Себастьян Курц прибыл с визитом в Италию, пишет газета Kurier.

Курц был встречен в итальянской столице пышной церемонией. Здесь он проведет переговоры с главой правительства Италии Джузеппе Конте. Курц будет убеждать Италию принять предложение Брюсселя по совместной защите внешних границ Европейского союза (ЕС), которое предполагает ограничение суверенитета стран, находящихся на внешних границах. Италия настроена скептически к этой идее.

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Рим — последняя остановка в зарубежной поездке Курца, которая проводится перед неформальным саммитом ЕС в Зальцбурге, созванном 19−20 сентября. В предыдущие дни Курц посетил Испанию, Германию и Францию. Напомним, в этом полугодии Австрия является председателем Совета ЕС.

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