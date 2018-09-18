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В Госдуме видят риск в неадекватной реакции Израиля на Ил-20

Политика

Российский самолет-разведчик Ил-20 с военнослужащими на борту пропал над Средиземным морем

Москва, 18 сентября 2018, 13:02 — REGNUM  В Госдуме увидели риск в неадекватной реакции Израиля на случившееся с Ил-20, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

«Ответ на произошедшее с нашей стороны последует, но после тщательной оценки и анализа. Неадекватная реакция Израиля на случившееся — большой риск. Россия умеет ждать и умеет отвечать сообразно тому, что произошло», — заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев.

Он обратил внимание на то, что российский самолет Ил-20 был сбит именно тогда, когда президенты Турции и России достигли в Сочи образцовых договоренностей по стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб.

«Инцидент в Латакии непростителен — причём после дипломатического и военно-политического мастер-классов, которые преподнесли Путин и Эрдоган тем самым игрокам на международной арене, так яростно «стремящимся» к борьбе с терроризмом и к урегулированию ситуации в Сирии», — отметил парламентарий.

Во вторник Минобороны РФ обвинило Израиль в том, что он не предупредил о готовящихся ударах по Сирии, а израильские летчики прикрывались российским самолетом Ил-20 от сирийских сил ПВО.

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Гибель самолёта-разведчика российской армии ИЛ-20 в Сирии
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