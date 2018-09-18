Начались первые таджикско-узбекские антитеррористические учения

Душанбе, , 13:02 — REGNUM Первые в истории совместные антитеррористические учения военнослужащих вооруженных сил Таджикистана и Узбекистана начались сегодня, 18 сентября, утром на полигоне «Чорухдайрон» в Согдийской области Таджикистана, передает «Азия-Плюс».

По данным начальника пресс-центра таджикистанского оборонного ведомства Орифа Нозимова, маневрами командуют начальник Генштаба ВС Таджикистана, первый замглавы минобороны страны генерал-лейтенант Эмомали Собирзода и замначальника Генштаба ВС Узбекистана полковник Шавкат Икрамов.

Известно, что военнослужащие двух стран будут окружать и уничтожать группу условных террористов, которые по легенде учений пробрались из-за рубежа для дестабилизации обстановки в Ферганской долине.

Напомним, что от узбекистанской стороны в маневрах принимают участие 100 солдат и офицеров, которые со своей техникой и вооружением прибыли в Таджикистан вчера, 17 сентября. От Таджикистана участвуют 500 военнослужащих Согдийского гарнизона. Учения продлятся до 22 сентября.