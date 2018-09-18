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Билл Гейтс предложил инвестировать в Африку

Политика

Черный континент переживает в настоящее время демографический бум

Вашингтон, 18 сентября 2018, 13:01 — REGNUM  Известный миллиардер, основатель корпорации «Майкрософт» Билл Гейтс заявил о необходимости инвестировать средства в африканскую молодежь, сообщает 18 сентября Al Arabia.

Причиной появления подобных мыслей в голове некогда самого богатого человека на планете стало понимание того, что черный континент переживает в настоящее время демографический бум.

Инвестиции в образование и здравоохранение, считает Гейтс, помогут бороться с чудовищной нищетой в Африке, что, в свою очередь, избавит местное население от желания покинуть свою родину.

Эксперты фонда Билла и Мелинды Гейтс приводят данные по оценке уровня бедности в 2030 году: специалисты убеждены, что демографический рост стран Африки может стать серьезной угрозой для уровня благосостояния всего мира.

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Ситуация в Африке
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