Песков рассказал, кто тормозит выполнение Минских соглашений

Москва, , 12:56 — REGNUM Фактическое осуществление Минских соглашений пробуксовывает по вине украинских властей. Об этом 18 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, урегулирование конфликта в Донбассе возможно только в результате выполнения минских договоренностей.

«Пробуксовка с выполнением документа происходит по вине Киева», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с германским коллегой Хайко Маасом в Берлине заявил, что в отсутствии альтернативы Минским соглашениям уверены как в Москве, так и в Берлине.

Читайте также: Москва и Берлин заявили о безальтернативности Минска-2