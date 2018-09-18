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Песков рассказал, кто тормозит выполнение Минских соглашений

Политика

Урегулирование конфликта в Донбассе возможно только в результате выполнения минских договоренностей

Москва, 18 сентября 2018, 12:56 — REGNUM  Фактическое осуществление Минских соглашений пробуксовывает по вине украинских властей. Об этом 18 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, урегулирование конфликта в Донбассе возможно только в результате выполнения минских договоренностей.

«Пробуксовка с выполнением документа происходит по вине Киева», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с германским коллегой Хайко Маасом в Берлине заявил, что в отсутствии альтернативы Минским соглашениям уверены как в Москве, так и в Берлине.

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Минские соглашения и их выполнение
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