Врио главы ДНР: Украина не готова напасть на республику

Донецк, , 12:55 — REGNUM Украина не может сейчас напасть на Донецкую Народную Республику (ДНР), заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, сообщает 18 сентября «Донецкое агентство новостей».

По его словам, армия ДНР готова дать отпор украинским карателям в любом случае. Однако сегодня Киев не готов нападать на республику: ни политически, ни в силовом плане. Пушилин подчеркнул, что украинское оружие «применяться не готово» в боевых действиях.

Напомним, ранее заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что ВСУ подготовили 12 тыс. человек для наступления на Донбасс на мариупольском направлении. Басурин отмечал, что украинский генштаб даже разработал план захвата республик, согласно которому украинские войска должны дойти до границы с Россией за пять суток.