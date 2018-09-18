Израиль за два месяца убил 113 иранских военнослужащих и ополченцев

Тель-Авив, , 12:52 — REGNUM Новостной ресурс Al-Masdar News сообщил, что Израиль за последние два месяца убил сто тринадцать иранских военнослужащих и ополченцев. Эти данные были предоставлены Сирийской обсерваторией по правам человека (SOHR) 17 сентября.

По докладу SOHR, иранские солдаты и ополченцы были убиты в результате израильских авиаударов по сирийским правительственным объектам. Кроме того, согласно утверждениям SOHR, за последние пять месяцев израильскими силами было убито по меньшей мере сто сорок иранских военнослужащих и ополченцев.

Ни Иран, ни Сирия пока не подтвердили информацию, предоставленную SOHR. По сообщениям местных источников, число погибших в результате последних израильских нападений на военный объект в городе Масиаф провинции Хама и международный аэропорт Дамаска было небольшим, поэтому неясно, откуда взялись эти цифры.

Следует отметить, что до начала сентября за последние полтора года Израиль наносил удары более чем по 202 целям на территории Сирии, применив при этом более 800 бомб и ракет.